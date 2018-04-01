Крупный пожар на деревообрабатывающем заводе в Ленобласти тушат 73 огнеборца

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Ленинградской области: пожарные продолжают ликвидировать возгорание на деревообрабатывающем предприятии.

Как передает региональное ГУ МЧС РФ, пожар зафиксировали на деревообрабатывающем предприятии, расположенном в деревне Чудцы Бокситогорского района в Ленинградской области. Сообщение о возгорании на площади около 400 квадратных метров поступило на пульт дежурного пожарной службы около семи часов утра. К 10:25 часам утра пламя охватило площадь в две тысячи квадратных метров. Уровень пожара повысили до третьего около 11:05 часов.

Огнеборцам, которые борются с пожаром в составе 73 человек и 26 единиц техники, мешают сильные порывы ветра, однако отметим, что угрозы населению нет. В свою очередь, автомобильная и железная дороги не задымлены, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

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