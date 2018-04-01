Прекратившее работу в Петербурге Генконсульство США по SMS сообщило об отмене записей

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Соискатели американских въездных виз, записанные на подачу документов в генконсульство США в Санкт-Петербурге, получили уведомления об отмене записи.

Уведомление об отмене записи получили люди, записанные на подачу документов в консульство США в Петербурге для получения в упрощенном порядке туристической/деловой визы США В1/В2, передает «РИА Новости».

«Ваша запись на интервью в Санкт-Петербурге была отменена. Дальнейшая информация будет опубликована на сайте www.ustraveldocs.com», — сообщается на английском языке.

Отметим, что МИД РФ принял зеркальные меры о закрытии Генконсульства США в Петербурге в ответ на прекращение работы по решению Вашингтона российского генконсульства в Сиэтле в знак солидарности с Великобританией, обвиняющей Россию в причастности к «делу Скрипаля».

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