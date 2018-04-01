Первый частный трамвай «Чижик» в Петербурге стал платным

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Названа стоимость проезда в первом частном трамвае «Чижик» в Санкт-Петербурге, с начала апреля транспортное средство перестает быть бесплатным для проезда.

Соответствующую информацию передают в официальной группе «Чижика» в социальной сети «В Контакте». Проезд в трамвае «Чижик» в Красногвардейском районе с 1 апреля стоит 40 рублей, однако первый месяц работы первый частный трамвай осуществлял перевозку бесплатно.

«Оплатить поездку можно будет любым удобным для пассажира способом: купив билет за наличные в автоматах, которые расположены в первой и последней секциях трамвая, воспользовавшись «Подорожником», приложив к валидатору платежную карточку системы Mastercard PayPass, VISA payWave или МИР, при помощи смартфона, поддерживающего платежи Apple Pay или Android Pay», — отмечается в сообщении.

Отметим, льготы, существующие в общественном транспорте города, также распространяются и на «Чижике».

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