В Петербурге построят подземный переход с лифтом к «Лахта-центру»

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Власти Санкт-Петербурга объявила открытый конкурс на разработку проекта подземного пешеходного перехода в районе «Лахта-центра».

Как передает «78.ru», дирекция транспортного строительства объявила конкурс на подготовку проектной документации подземного пешеходного перехода, оборудованного лифтом грузоподъемностью не менее 400 килограммов, у «Лахта-центра».

Максимальная цена контракта составляет почти 40 миллионов рублей. Планируется, что итоги конкурса будут подведены 28 апреля. В свою очередь, работы необходимо выполнить до 15 ноября следующего года.

В соответствии с документацией, переход будет проходить на север от «Лахта-центра» под железнодорожными путями.

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