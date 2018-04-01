Иномарка вылетела на железнодорожные пути в районе Ладожского вокзала в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге: иномарка вылетела на железнодорожные пути.

Как передают городские издания, в воскресенье, 1 апреля, иномарка вылетела на железнодорожные пути в районе Ладожского вокзала, полностью перегородив дорогу.

Установлено, что водитель, находившийся за рулем автомобиля, не смог повернуть на Зольную улицу, протаранив заграждение и вылетев на железнодорожные пути. Очевидцы подчеркивают, что иномарка двигалась со скоростью около 140 километров в час. Сотрудники скорой помощи доставили водителя в медицинское учреждение.

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