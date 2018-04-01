Станцию метро «Лиговский проспект» закрыли из-за бесхозного предмета
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Санкт-Петербург, 1 апреля. Станция метро «Лиговский проспект» закрыта на вход и выход для пассажиров из-за обнаруженного бесхозного предмета.
Соответствующую информацию передает пресс-служба петербургской подземки. Станцию метро оранжевой ветки «Лиговский проспект» закрыли на вход и выход для пассажиров в воскресенье, 1 апреля, около 10:14 часов утра из-за обнаруженного бесхозного предмета.
Поезда временно проходят станцию без остановки. В настоящее время на месте работаю специалисты. После проверки, если предмет не представляет опасности для жизни и здоровья пассажиров, станция метро возобновит работу в штатном режиме.
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