Станцию метро «Лиговский проспект» закрыли из-за бесхозного предмета

В закладки

Санкт-Петербург, 1 апреля. Станция метро «Лиговский проспект» закрыта на вход и выход для пассажиров из-за обнаруженного бесхозного предмета.

Соответствующую информацию передает пресс-служба петербургской подземки. Станцию метро оранжевой ветки «Лиговский проспект» закрыли на вход и выход для пассажиров в воскресенье, 1 апреля, около 10:14 часов утра из-за обнаруженного бесхозного предмета.

Поезда временно проходят станцию без остановки. В настоящее время на месте работаю специалисты. После проверки, если предмет не представляет опасности для жизни и здоровья пассажиров, станция метро возобновит работу в штатном режиме.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.