Главный тренер петербургского СКА прокомментировал победу над ЦСКА

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Главный тренер петербургского СКА прокомментировал победу во втором матче полуфинала Кубка Гагарина над ЦСКА на домашнем льду в субботу.

Главный тренер СКА Олег Знарок отметил после победы подопечных над ЦСКА со счётом 2:0 во втором матче финала Западной конференции, что легких игр не бывает.

«Лёгких игр в плей-офф не бывает, особенно с ЦСКА. Где-то перетерпели. Это плей-офф. Всё впереди», — цитирует слова Знарка «Чемпионат».

Ранее сообщалось о том, что петербургский СКА во втором матче полуфинала Кубка Гагарина обыграл ЦСКА на домашнем льду в субботу, 31 марта, со счётом 2:0.

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