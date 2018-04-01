Виктор Ан и Софья Просвирнова завоевали золото чемпионата России по шорт-треку в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Олимпийский чемпион Виктор Ан завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате России по шорт-треку в Санкт-Петербурге.

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан показал время 41,929 секунды и выиграл золото в соревнованиях, которые проходят в Санкт-Петербурге. На втором месте — Семен Елистратов с отставанием от золотого медалиста в 0,072 секунды, на третьем — Сергей Милованов (+0,174).

Софья Просвирнова выиграла золотую медаль на дистанции 500 метров (45,567). На втором месте — Эмина Малагич (+0,091), на третьем — Татьяна Бородулина (+0,212), которая также одержала победу на дистанции 1500 метров (2.30,782).

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