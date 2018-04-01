Телефонный террорист «заминировал» ресторан быстрого питания в Петербурге

В закладки

Санкт-Петербург, 1 апреля. Круглосуточный ресторан быстрого питания на проспекте Славы в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Как передает «78.ru», сотрудников и посетителей круглосуточного ресторана быстрого питания, расположенного на проспекте Славы, эвакуировали в ночь на 1 апреля из-за сообщения о минировании.

На место инцидента незамедлительно прибыли кинологи, сотрудники правоохранительных органов и бойцы отряда быстрого реагирования, однако после проверки помещений угроз для жизни и здоровья людей обнаружено не было. В настоящее время полицейские устанавливают личность звонившего, затем будет принято решение процессуального характера.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.