Губернатор Петербурга встретился с известным мотивационным оратором Ником Вуйчичем

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Встреча губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с известным мотивационным оратором Ником Вуйчичем прошла вчера в Смольном.

Напомним, ранее сообщалось, что известный мотивационный оратор Ник Вуйчич приехал в Санкт-Петербург. Встреча с главой города Георгем Полтавченко состоялась вчера, 30 марта, в Смольном. Губернатор подчеркнул, что выступления Ника Вуйчича не оставляют равнодушным и показывают, что все проблемы можно решить.

«Самое главное, вы показываете всем людям, что можно решать любые проблемы – и внешние, и внутренние. Мы рады вашему приезду в Санкт-Петербург», — передает слова Полтавченко пресс-служба.

Ник Вуйчич посетил детский хоспис в Невском районе и вечером выступил с мастер-классом «Человек без рук и ног. Для чего я живу» на площадке «Сибур Арены».

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