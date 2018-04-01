В центре Петербурга прорвало трубу с кипятком

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Крупная коммунальная авария случилась сегодня ночью на Ленинском проспекте Петербурга: произошел прорыв трубы с кипятком.

Как передает «Инфореактор» со ссылкой на информацию, полученную от очевидцев, инцидент зафиксирован на Ленинском проспекте в районе дома №168 в ночь на воскресенье, 1 апреля, около трех часов ночи: произошел прорыв трубы с горячей водой.

Коммунальная авария стала причиной образования в дорожном покрытии провала, кроме этого, горячая вода начала затапливать парковку, на которой находились автомобили. Аварийная бригада незамедлительно прибыла на место аварии и перекрыла трубу для ликвидации ее последствий. В настоящий момент специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

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