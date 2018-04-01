СКА обыграл ЦСКА во втором матче полуфинала Кубка Гагарина в Петербурге

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Санкт-Петербург, 1 апреля. Петербургский СКА во втором матче полуфинала Кубка Гагарина обыграл ЦСКА на домашнем льду в субботу.

Встреча состоялась в субботу, 31 марта, в Ледовом дворце и завершилась со счётом 2:0. Обе шайбы армейцы забросили во втором периоде: Никита Гусев отличился на 21 минуте, на 31 минуте Ярно Коскиранта оформил шайбу в ворота.

Победа во втором матче позволила подопечным Олега Знарка сравнять счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина (1:1). Нападающий СКА Ярно Коскиранта отметил, что игра была ожесточенной.

«ЦСКА активно шел в прессинг, а мы же старались не пропустить. Конечно, все остальные матчи будут не менее агрессивными, будут проходить в не менее ожесточенной борьбе, это как война. Каждый хочет попасть в финал Кубка Гагарина», — цитирует ТАСС слова игрока.

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