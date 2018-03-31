Копию корабля «Полтава» в Петербурге спустят на воду в мае

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Санкт-Петербург, 31 марта. Около восьми месяцев будут продолжаться работы по достройке копии корабля времен Петра I «Полтава».

Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на слова главного строителя проекта Михаила Плеханова, озвученные им в субботу на торжественной церемонии установки последней доски наружной обшивки судна.

«Мы с восхищением смотрим на результаты работы наших корабельных мастеров, историков Военно-Морского флота и имеем возможность переместиться на три века назад, во времена славных дел нашего великого императора Петра I», — сказал Плеханов.

Планируется, что спуск корабля на воду состоится в мае текущего года, а работы полностью должны быть завершены в начале следующего года.

Отметим, копия «Полтавы» воссоздается в Лахте с 2013 года. После того, как работы завершатся, судно станет музеем.

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