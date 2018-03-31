Мошенник в Петербурге продал пенсионерке БАДы на миллион рублей

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Санкт-Петербург, 31 марта. Пенсионерка в Санкт-Петербурге купила БАДы на общую сумму около миллиона рублей.

Как передает пресс-служба МВД России по СПб и ЛО, 82-летняя пенсионерка обратилась в отделение полиции в пятницу, 30 марта, и заявила, что стала жертвой мошенника, купив у него БАДы на общую сумму более 969 тысяч рублей.

Также факт мошенничества зафиксировали в Ленинградской области. В полицию обратилась 89-летняя жительница Кингисеппского района и сообщила, что две неизвестные женщины похитили из ее дома 300 евро и 60 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела, следствие продолжает разбираться в обстоятельствах случившегося.

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