Женщина погибла при пожаре в Кировском районе Петербурга

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Санкт-Петербург, 31 марта. Тело женщины обнаружили пожарные в квартире в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей около 00:20 часов ночи в субботу, 31 марта. Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место чрезвычайного происшествия: предположительно, загорелся диван в двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома на Благодатной улице. После того, как возгорание удалось полностью ликвидировать, спасатели осмотрели квартиру и обнаружили тело 57-летней женщины. По предварительным данным, женщина отравилась продуктами горения.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося происшествия.

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