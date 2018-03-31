Фурсенко пообещал болельщикам «Зенита» «рвать всех подряд»

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Санкт-Петербург, 31 марта. Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко рассчитывает, что игроки одержат победы во всех предстоящих матчах. Об этом он заявил на встрече с болельщиками петербургского коллектива.

Президент сине-бело-голубых подчеркнул, что кризис в клубе уже закончился, поэтому никаких проблем на пути к достижению цели не возникнет.

«Сейчас будем рвать всех подряд. Обещаю», — заявил он.

Наставник петербуржцев Роберто Манчини на встрече с болельщиками не присутствовал.

Ранее Фурсенко заявил, что между российскими и аргентинскими игроками в команде нет конфликтов.

Напомним, в середине марта «Зенит» вылетел из розыгрыша второго по значимости европейского турнира — Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей немецкому «Лейпцигу».

В турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Зенит» занимает на данный момент пятое место.

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