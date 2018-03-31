Появилось видео выезда сотрудников генконсульства США из здания на Фурштатской улице в Петербурге

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Санкт-Петербург, 31 марта. Сотрудники Генконсульства США в Санкт-Петербурге выносят вещи и коробки из здания на Фурштатской улице и грузят их в фургон. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

Как передает корреспондент ФАН, из здания Генконсульства США в Петербурге, расположенного на Фурштатской улице, выносят коробки, вещи и ящики с оргтехникой и грузят их в фургон с дипломатическими номерами. Флаг США на здании подняли утром, ранее он был приспущен из-за траура по жертвам трагедии в Кемерово.

Дипломаты переезжают в Гродненский переулок, где находится резиденция генконсула. Покинуть город они должны до 30 апреля. Генеральный консул США в Санкт-Петербурге Томас Лири отметил, что дипломаты готовы уехать из России.

Отметим, американское Генконсульство сегодня прекращает свою работу по решению Министерства иностранных дел РФ после закрытия генерального российского консульства в Сиэтле.

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