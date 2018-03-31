Стала известна причина часовой задержки прибытия поезда «Аллегро» в Петербург

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Санкт-Петербург, 31 марта. Поезд «Аллегро», который следует из Хельсинки в Санкт-Петербург, задержался на территории Финляндии по техническим причинам.

Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в службе Октябрьской железной дороги, поезд «Аллегро» № 782 задержался на территории Финляндии.

Отметим, что поезд должен был прибыть на Финляндский вокзал в 10:47 часов утра, однако он опоздал более чем на час из-за технических неполадок, в связи с этим на 40 минут было перенесено отправление поезда № 783 из Санкт-Петербурга в Хельсинки.

Напомним, сотрудники Генконсульства США в Петербурге должны покинуть город до 30 апреля.

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