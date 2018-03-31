Американским дипломатам дали месяц, чтобы покинуть Петербург

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Санкт-Петербург, 31 марта. Сотрудники Генконсульства США в Петербурге должны покинуть город до 30 апреля.

Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на данные источника в дипломатических кругах.

Все вещи из здания Генконсульства США, расположенного на Фурштатской улице, перевозятся в Гродненский переулок, где находится резиденция генконсула. После чего дипломаты должны покинуть помещение, крайний срок — 30 апреля.

Генконсульство США в Санкт-Петербурге на Фурштатской улице уже сегодня прекращает свою работу по решению Министерства иностранных дел РФ после закрытия генерального российского консульства в Сиэтле.

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