Станция метро «Горьковская» закрыта из-за поломки эскалатора

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Санкт-Петербург, 31 марта. Станцию метро «Горьковская» временно закрыли на вход для пассажиров из-за поломки эскалатора.

Станция метро синей ветки петербургского метрополитена «Горьковская» закрыта, поезда проезжают станцию без остановки. Временные неудобства связаны с неисправностью эскалатора. «Горьковскую» закрыли в 12:58 по местному времени, передают городские издания со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе петербургского метро.

Отметим, к настоящему моменту точного времени возобновления работы в штатном режиме станции метрополитена «Горьковская» не называют.

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