Известный мотивационный спикер Ник Вуйчич приехал в Петербург

В закладки

Санкт-Петербург, 31 марта. Известный мотивационный оратор Ник Вуйчич приехал в Санкт-Петербург, он выступит на площадке «Сибур Арены» с мастер-классом, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Мотивационный оратор, получивший широкую известность во всем мире, Ник Вуйчич выступит с мастер-классом «Человек без рук и ног. Для чего я живу» на площадке «Сибур Арены».

Человек, рожденный без рук и ног, он преодолел невозможное и стал самым известным мотивационным оратором в мире.

Ник Вуйчич — писатель, автор шести бестселлеров, переведенных на 30 языков, среди которых «Жизнь без границ», «Неудержимый», «Любовь без границ», меценат, основавший благотворительную организацию «Жизнь без конечностей», которая помогает людям с ограниченными возможности здоровья по всему миру. Ник уверен, что в основе всего лежат любовь и вера в себя: помогая другим, мы помогаем себе стать сильнее.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.