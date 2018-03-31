В Петербурге 85-летний пенсионер отбился от грабителя с пистолетом

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Санкт-Петербург, 31 марта. Пожилой мужчина выгнал из собственной квартиры в Санкт-Петербурге вооруженного грабителя.

Инцидент произошел около трех часов ночи во Фрунзенском районе: злоумышленник, личность которого в настоящий момент не установлена, через открытое окно проник в квартиру пенсионера, — передает издание «78.ru».

Пожилой мужчина услышал странные звуки и зашел в комнату, после чего вооруженный грабитель выстрелил из пистолета в сторону 86-летнего мужчины с требованием отдать все имеющиеся в доме деньги. Однако пенсионер оказал активное сопротивление и выгнал злоумышленника из квартиры.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище».

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