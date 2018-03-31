Генконсульство США в Петербурге прекратило работу

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Санкт-Петербург, 31 марта. Генконсульство США в Санкт-Петербурге на Фурштатской улице сегодня прекращает свою работу по решению Министерства иностранных дел РФ.

Представители США в субботу, 31 марта, должны полностью освободить здание Генконсульства, расположенного на Фурштатской улице. Известно, что дипломаты стали покидать свои рабочие места в пятницу.

Напомним, решение о закрытии американского Генконсульства в Санкт-Петербурге было принято после недружественных мер США: в Сиэтле закрыли генеральное российское консульство. МИД России принял зеркальные меры, отозвав разрешение на работу дипломатов США.

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