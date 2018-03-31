Фурсенко рассказал об атмосфере в «Зените» и работе Манчини
Санкт-Петербург, 31 марта. Президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал об атмосфере в клубе, а также прокомментировал работу итальянского специалиста Роберто Манчини.
По словам Фурсенко, в клубе царит «очень хорошая атмосфера».
«Много ходит слухов, что иностранцы не дружат с русскими. Это все вранье! У нас есть замечательный лидер среди аргентинских ребят», — рассказал он, имея в виду полузащитника Леандро Паредеса.
Президент сине-бело-голубых уточнил, что Паредес помогает одноклубникам адаптироваться к условиям чемпионата России, а также к климату, пишет «Советский спорт».
Фурсенко также прокомментировал работу главного тренера «Зенита» Манчини.
«Я вспоминаю времена, когда пришел Дик Адвокат. И спустя год после его прихода у него случился кризис. Но он его преодолел. И мы выиграли все, что можно. На сегодняшний день у Манчини тоже кризис. И я верю, что он его тоже преодолеет. А если не преодолеет — зачем нам слабый тренер?» — заявил он и еще раз повторился, что доверяет итальянцу.