Склад с серой загорелся в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 31 марта. Чрезвычайное происшествие случилось в в населенном пункте Усть-Луга в Ленинградской области: загорелось складское здание.

Соответствующую информацию передает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Сообщение о пожаре на складе серы, расположенном в поселке Усть-Луга в Кингисеппском районе поступило еа пульт спасателей в субботу утром. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место ЧП, в настоящее время удалось локализовать пожар, площадь тления составляет 30 квадратных метров.

Общая площадь пожара составляла 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные продолжают ликвидировать возгорание.

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