Движение по Комендантскому проспекту в Петербурге закроют до конца года

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Санкт-Петербург, 31 марта. Движение автомобильного транспорта будет частично запрещено по Комендантскому проспекту в Санкт-Петербурге.

Как передает «iReactor» со ссылкой на данные официального Telegram-канала «Ограничения на дорогах СПб» от ГАТИ, в период с 3 апреля по 31 декабря будет частично перекрыт для проезда транспорта Комендантский проспект на участке дороги от улицы Шаврова до Нижне-Каменской улицы.

Кроме этого, движение транспорта будет запрещено со 2 апреля по 13 мая на перекрестке проспекта Косыгина и проспекта Наставников.

Напомним, торжественная церемония награждения лауреатов конкурса среди журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо» прошло в пятницу в конгресс-отеле Park inn Radisson Прибалтийская.

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