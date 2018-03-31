Названы лауреаты журналистского конкурса «Золотое перо» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 31 марта. Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса среди журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо» прошло в пятницу в конгресс-отеле Park inn Radisson Прибалтийская.

Как передает ТАСС, обозреватель интернет-газеты «Фонтанка.ру» Денис Коротков стал обладателем Гран-при «Журналист года», за вклад в развитие журналистики награжден карикатурист Виктор Борогад. Антон Мухин получил приз в категории «Политическое измерение» («Город 812»).

Также награды получили коллектив авторов интернет-газеты «Бумага», журналистка Светлана Некраснова (НТВ), автор «Комсомольской правды в СПб» Максим Сю, Михаил Золотоносов (журнал «Город 812»), Виктор Терешкин (интернет-издание bellona.ru), Катеринп Правдина (НТВ), Александр Петросян, снявший для «Коммерсанта» серию работ, Федор Шумилов («Город 812»), Юлия Гильмшина (47news.ru), Нина Петлянова, Андре1 Коломойский (газета «Выборгские ведомости»), корреспондент ТАСС Наталья Королева.

«Мы благодарны своей профессии, которая помогает людям, которая выполняет важную миссию», — отметила председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева.

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