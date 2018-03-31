Группа «Ленинград» выступит с концертом на стадионе «Санкт-Петербург»

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Санкт-Петербург, 31 марта. Осенью группа «Ленинград» выступит на футбольном стадионе «Санкт-Петербург».

Соответствующую информацию опубликовал лидер группы Сергей Шнуров в своем аккаунте Instagram. Планируется, что «Ленинград» выступит с концертом 19 октября текущего года на арене «Санкт-Петербург». Отмечается, что концерт может собрать более 60 тысяч человек.

«Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. 19 октября! Зенит-Арена! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идём на рекорд! Ура!», — отметил Шнуров в социальной сети.

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