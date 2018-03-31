Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и иномаркой в Ленобласти

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Санкт-Петербург, 31 марта. Дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и маршрутки случилось вчера в поселке Саперный Колпинского района Ленинградской области, два человека получили травмы.

Серьезная автомобильная авария произошла в пятницу, 30 марта, на Петрозаводском шоссе в посёлке Сапёрный, передает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Маршрутное такси №332 марки «ЛиАЗ» и легковой автомобиль Renault Duster столкнулись: два человека получили травмы различной степени тяжести.

Работники скорой помощи доставили в медицинское учреждение водителя иномарки, 23-летнего мужчину, с тяжелыми травмами и его пассажира, у которого диагностировали травмы средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии, после чего будет принято решение процессуального характера.

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