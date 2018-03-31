Тренер петербургского «Зенита» назвал причину отсутствия Манчини на встрече с болельщиками

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Санкт-Петербург, 31 марта. Тренер «Зенита» Игорь Симутенков объяснил, почему Роберто Манчини не смог пообщаться с болельщиками — была важная встреча.

Главный тренер петербургского футбольного клуба Роберто Манчини не смог прийти на встречу с болельщиками, потому что ему необходимо было присутствовать на важном разговоре. Соответствующую информацию озвучил тренер «Зенита» Игорь Симутенков.

«Манчини не пришел общаться с вами из-за встречи, которую нельзя было отменить», — цитирует «РИА Новости» обращение Симутенкова к болельщикам.

Отметим, встреча с болельщиками прошла в пятницу. 30 марта, на стадионе «Санкт-Петербург». Руководство петербургского футбольного клуба ответило на вопросы фанатов.

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