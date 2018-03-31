Дипломатам Генконсульства США в Петербурге перед переездом заказали 21 пиццу

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Санкт-Петербург, 31 марта. Дипломаты генконсульства США, которые до 31 марта должны освободить здание на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге, заказали вчера 21 коробку с пиццей.

Как передает «Петербургский дневник», курьер доставил к зданию Генконсульства США 21 коробку с пиццей в пятницу, 30 марта. Сегодня дипломаты должны покинуть здание, расположенное на Фурштатской улице, в соответствии с решением Министерства иностранных дел России, которое представляет собой зеркальный ответ на действия американских властей.

Напомним, власти США приняли решение прекратить работу представительства России в Сиэтле и выслать из страны 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипаля».

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