Экс-директор петербургского футбольного клуба «Политех» отправлен под домашний арест

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Санкт-Петербург, 30 марта. Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в отношении бывшего директора футбольного клуба «Политех» Кирилла Мирзояна и генерального директора компании «Нормаус» Сергея Каковского, обвиняемых в мошенничестве.

Согласно постановлению суда, бывший директор петербургского футбольного клуба «Политех» Кирилл Мирозян был отправлен под домашний арест. Генеральный директор «Нормаруса» Сергей Каковский заключен под стражу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Меры пресечения избраны до 29 мая.

По версии следствия, директор «Политеха» получил субсидию от городского комитета по физической культуре и спорту на покупку спортивной формы и инвентаря в 2016 году. Представленные документы о закупке необходимых вещей на сумму около 6,7 миллиона рублей в «Нормарусе» являлись ложными.

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