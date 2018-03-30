Петербургский «Пассажиравтотранс» приобретет новые автобусы

В закладки

Санкт-Петербург, 30 марта. СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» закупит 61 автобус на газомоторном топливе. Конкурс на закупку транспортных средств уже опубликован на сайте госзакупок.

Согласно полученной информации, планируется приобрести низкопольные односекционные автобусы с газовым двигателем и экологическим классом не ниже ЕВРО-5. Сообщается, что машины должны быть с аппарелью для входа и выхода инвалидов-колясочников, также должна быть автоматическая коробка передач.

Начальная(максимальная) цена контракта составляет более 917,1 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 апреля, результаты конкурса будут объявлены 23 апреля.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.