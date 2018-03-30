Женщина-водитель на иномарке снесла столб на Приморском шоссе в Петербурге
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Санкт-Петербург, 30 марта. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Приморском районе Петербурга днем в пятницу, 30 марта. Женщина, управлявшая иномаркой, влетала в столб на Приморском шоссе. Об этом сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительным данным, за рулем автомобиля марки Audi Q3 была 45-летняя женщина. Она, не справишься с управлением, переехала широкую разделительную лесополосу и врезалась в столб на противоположной стороне дороги.
В результате дорожного происшествия женщина получила тяжелые травмы, ее доставили в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка и выясняются все обстоятельства.
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