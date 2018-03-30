Петербургский суд заочно арестовал бывшего президента «Балтийского банка»

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Санкт-Петербург, 30 марта. Куйбышевский районный суд Петербурга заочно арестовал бывшего президента ОАО «Балтийский банк» Олега Шигаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Соответствующее постановление об избрании меры пресечения вынесли в пятницу, 30 марта. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Олег Шигаев и другие неизвестные участники похитили более 33 миллионов обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД». Общая сумма похищенного составила более трех миллиардов рублей.

Арест начнется с момента экстрадиции в России или с момента задержания на территории России. Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

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