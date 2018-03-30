Петербуржец похитил 700 кг цветного металла с электроподстанции

В закладки

Санкт-Петербург, 30 марта. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который похитил 700 килограммов цветного металла с электроподстанции в Красногвардейском районе Петербурга.

Сотрудники вневедомственной охраны увидели, как мужчина перекидывает мешок через забор с территории электроподстанции, которая расположена на улице Красина. Специалисты решили задержать мужчину по подозрению в совершении кражи. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили подозреваемого в отдел для установления личности и выяснений всех обстоятельств. Как оказалось, мужчина взломал замок и, попав в помещение, выносил цветной металл в течение четырех дней. За это время он вынес 700 килограммов, сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.