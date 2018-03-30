Сайт «Петербургского дневника» в апреле изменит формат

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Санкт-Петербург, 30 марта. Пользователи сайта «Петербургский дневник» увидят обновленную версию сетевого СМИ уже 2 апреля.

Сайт изменится радикально — начиная от внешней страницы и заканчивая логотипом. Разработки подготовили для своих читателей новые функции, в том числе интерактивность. По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, долго разрабатывалась концепция сайта. Специалисты также придумали, как визуально воплотить слоган издания — «Подчеркивая главное».

«Рабочими инструментами для этого станут не только новый современный интерфейс, но и особая работа с контентом. Уверен, что обновленный сайт поможет нам также привлечь и новую, молодую аудиторию», — цитирует «Петербургский дневник» Кирилла Смирнова.

Напомним, что еще в конце прошлого года планировалось обновить сайт «Петербургского дневника».

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