Ребенок пострадал в ДТП в Невском районе Петербурга

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Санкт-Петербург, 30 марта. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала маленькая девочка, произошло в Невском районе Петербурга в пятницу, 30 марта.

Очевидцы дорожного происшествия сообщили, что участниками автомобильной аварии стали транспортные средства марки Ford и Subaru. Столкновение двух иномарок произошло на перекрестке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко.

Сообщается, что женщина-водитель Subaru получила сильное сотрясение, и ее госпитализировали. Ребенка, сидевшего на заднем сидении Ford, также увезли сотрудники скорой помощи с подозрением на сотрясение головного мозга и переломом. Об этом сообщается на странице «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети.

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