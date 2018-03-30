Глыба льда упала на петербурженку на Петроградской стороне

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Санкт-Петербург, 30 марта. На жительницу Петербурга упала глыба льда с крыши дома на Большом проспекте Петроградской стороны.

Женщину доставили в медицинское учреждение. Ей потребовалась помощь специалистов, сообщает «Телеграф». Инцидент произошел около двух часов дня в пятницу, 30 марта. Какие повреждения и травмы получила жительница Северной столицы — остается неизвестным. Отметим, что информацию о случившемся подтвердили в администрации Петроградского района.

В феврале этого года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился очистить крыши домов города от снега, сосулей и наледи. По мнению Полтавченко, главы администраций районов должны объезжать территории и контролировать процесс.

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