Губернатора Петербурга обяжут отчитываться о качестве соцуслуг ежегодно

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Санкт-Петербург, 30 марта. Губернатора Петербурга обяжут предоставлять Законодательному собранию ежегодный отчет о качестве условий оказания социальных услуг. Соответствующая инициатива поступила от председателя комитета по законодательству Заксобрания Дениса Четырбока.

Согласно утвержденному законопроекту, глава города должен будет раз в год отчитываться о качестве оказания социальных услуг в учреждения здравоохранения, культуры, образования и социального обслуживания граждан. Об этом сообщает ЗакС.ру.

После чего изменения также будут внесены в устав города и закон об оценке качества оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания.

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