Пожар произошел на территории колбасного завода в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 марта. На территории мясоперерабатывающего завода «Артия» в Петербурге произошел пожар. На месте происшествия работали 18 сотрудников пожарно-спасательного подразделения.

Сообщение о пожаре в пристройке, которая находится на территории завода в Московском районе Петербурга, поступило на пульт дежурного в 14.31 в пятницу, 30 марта. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения, для тушения пожара они задействовали четыре единицы техники.

Специалисты ликвидировали пожар в 15.27, сообщили Федеральному агентству новостей. Информация о пострадавших не поступала. В помещении пристройки к двухэтажному производственному зданию выгорела обстановка на площади 15 квадратных метров.

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