В СПбПУ рассказали, что мини-футбольный «Политех» давно не связан с университетом

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Санкт-Петербург, 30 марта. Петербургский мини-футбольный клуб «Политех» больше не связан с Политехническим университетом имени Петра Великого, на базе которого команда возникла в 1995 году.

Как выяснили «Невские Новости», взаимодействие клуба и ВУЗа прекратилось несколько лет назад. По информации источника в университете, инициатором разрыва были именно представители мини-футбольного клуба.

«Это произошло лет пять назад. Взаимодействия никакого не было. Последние три года никаких контактов не было вообще», — рассказал источник.

Он отметил, что это касается и финансирования команды университетом.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители задержали генерального директора и экс-президента «Политеха» Кирилла Мирзояна. Он подозревается в мошенничестве, позволившем получить от правительства Петербурга субсидии на сумму в 6 миллионов рублей.

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