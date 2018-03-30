Суд признал законным расторжение договора аренды с оператором Кузнечного рынка

В закладки

Санкт-Петербург, 30 марта. Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга разрешили расторгнуть договор с ООО «Кузнечный рынок». Такое решение было вынесено Арбитражным судом.

Арбитражный суд вынес решение по иску ООО «Кузнечный рынок» к комитету имущественных отношений Петербурга о расторжении договора аренды. Организация требовала признать незаконным расторжение договора аренды. Компания арендовывала здание на Кузнечном переулке на протяжении нескольких лет, однако в прошлом году комитет решил расторгнуть договор, который на тот момент действовал «в режиме неопределенного времени».

Согласно законодательству комитет направил все необходимые уведомления организации. Однако компания сообщила, что никаких документов не получала, сообщает NSP. Тем не менее, Смольный смог доказать, что документы были отправлены.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.