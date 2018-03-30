Директор петербургского футбольного клуба подозревается в многомиллионном мошенничестве

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Санкт-Петербург, 30 марта. Директор одного из петербургских мини-футбольных клубов подозревается в причастности к мошенничеству. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Сотрудники правоохранительных органов выдвинули версию, согласно которой директор футбольного клуба и генеральный директор коммерческой организации подозреваются в получении госсубсидии по ложным документам о покупке спортивной формы и инвентаря для клуба. Однако, по факту ничего не было приобретено.

В результате чего злоумышленники присвоили себе шесть миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

На данный момент подозреваемые задержаны, и решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские проводят обыски в местах, где проживали злоумышленники.

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