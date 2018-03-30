Дополнительные «Сапсаны» запустят по направлению Москва — Петербург на время ЧМ-2018

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Санкт-Петербург, 30 марта. Дополнительные поезда «Сапсан», которые будут курсировать между Москвой и Петербургом, пустят во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба РЖД в четверг, 29 марта.

Как стало известно, поезда, которые курсировали между Северной столицей и Москвой только по субботам и воскресеньям, будут ходить ежедневно с 15 июня по 13 июля. Речь идет о поездах маршрутов №761/763 Санкт-Петербург — Москва и №762/764 Москва — Санкт-Петербург.

Во время проведения мундиаля между Петербургом и столицей будут ездить 30 поездов «Сапсан» в день, сообщает «Петербургский дневник». Отмечается, что приобрести билеты на дополнительные рейсы уже можно на официальном сайте РЖД.

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