Дебошир в Петербурге обматерил американских дипломатов и облил генконсульство кофе

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Санкт-Петербург, 30 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который кинул в здание консульства США в Петербурге стакан с кофе.

Инцидент произошел в 11 часов утра по мск. По направлению к генконсульству США шел мужчина и выкрикивал нецензурные требования к американским властям покинуть РФ и снять национальный флаг. Проходя мимо здания генерального консульства, мужчина бросил в стену стакан кофе из «Старбакс». К дебоширу подошел полицейский и потребовал предъявить документы, удостоверяющие личность. После этого мужчину пригласили внутрь здания, передает корреспондент РИА Новости.

Напомним, что Москва приняла решение выслать 60 американских дипломатов и закрыть генконсульство США в Петербурге в ответ на меры Вашингтона о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

Решение американских властей связано с нападением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которое произошло в британском Солсбери. О версии британских следователей, Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим газом «Новичок», сделанным в РФ.

Москва обвинения в нападении на Скрипаля отрицает.

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