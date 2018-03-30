Педофил три года насиловал девочку в Петербурге

В закладки

Санкт-Петербург, 30 марта. Жительница Петербурга обвинила 29-летнего мужчину в педофилии. По словам 35-летней женщины, малознакомый ей мужчина, находясь в квартире заявительницы, насиловал ее 9-летнюю дочь. Это длилось на протяжении трех лет, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

Неизвестно, по какой причине мужчина так часто бывал в квартире заявительницы. Однако сотрудники правоохранительных органов уже успели задержать злоумышленника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Все материалы передали в СК РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.