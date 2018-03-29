СКА аннулировал часть билетов на матч Кубка Гагарина из-за спекулянтов

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Санкт-Петербург, 29 марта. Петербургский хоккей клуб СКА аннулировал несколько билетов на домашние матчи 1/2 финала Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Таким образом, руководство клуба решило бороться со спекуляцией. Информация появилась на официальном сайте петербургского клуба днем в четверг, 29 марта.

СКА аннулировал билеты, которые продавались на различных сайтах не по номинальной цене, также клуб заблокировал соответствующие аккаунты на своем сайте. Список аннулированных билетов СКА разместил на странице своей группы в социальной сети «Вконтакте».

«Всем, чьи билеты были заблокированы, будут возвращены средства на банковские карты», — сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, что петербургская команда домашние матчи против ЦСКА в четверг 29 марта, и в субботу, 31 марта.

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