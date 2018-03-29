Малыш появился у пары белоруких гиббонов в петербургском зоопарке

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Санкт-Петербург, 29 марта. В Ленинградском зоопарке у пары белоруких гиббонов Персея и Габины родился детеныш. Об этом стало известно в четверг, 29 марта.

Малыш родился в семействе обезьян 23 марта, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на сообщение пресс-службы зоопарка. Отмечается, что пол новорожденного неизвестен, так как мать прячет своего детеныша, не только от посетителей, но и от сотрудников зоопарка.

Стоит отметить, что в Ленинградском зоопарке есть традиция называть белоруких гиббонов греческими именами. После того, как станет известно, какой пол у новорожденного гиббона, будет объявлен конкурс, благодаря которому выберут имя малышу.

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