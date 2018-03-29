Каникулы петербургских школьников начальных классов продлили из-за гриппа

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Санкт-Петербург, 29 марта. Для профилактики гриппа и ОРВИ учащимся с первого по четвертый класс продлили каникулы в петербургских школах на неделю.

Каникулы для петербургских школьников начальных классов будут продлены до 6 апреля, сообщает пресс-служба комитета по образованию города.

Также комитет по образованию дал ряд рекомендаций. Специалисты отмечают, что необходимо обеспечить оптимальный воздушно-тепловой режим в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами, проводить осмотры школьников перед занятиями для того, чтобы выявить больных с признаками ОРВИ и принять меры по изоляции.

Согласно полученным данным, уровень заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями также остается на высоком уровне в Петербурге.

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